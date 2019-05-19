فيتوريا يحدد مصير مشاركة #الخيبري من عدمها في الجولة الأخيرة من #دوري_أبطال_آسيا

ينتظر أن يحدد البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم اليوم مصير مشاركة الفريق الأساسي من عدمها في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، والتي يواجه فيها ذوب آهن الإيراني.

وتنفس البرتغالي الصعداء بعد جاهزية الخيبري، وعودته من الإصابة التي لحقت به خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وحرمته من المشاركة مع فريقه حتى نهاية الدوري، وتبدو مشاركته كبيرة في ظل تعرض عبدالعزيز الجبرين إلى إصابة تحامل عليها خلال مباراة التتويج بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الباطن الخميس الماضي.

إلى ذلك، يعاود الفريق الأول تدريباته اليوم على ملعب الأمير عبدالرحمن سعود في النادي.