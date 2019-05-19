أسطورة #مانشستر سيتي يرحل بعد الثلاثية التاريخية

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن البلجيكي فينست كومباني مدافع نادي مانشستر سيتي، رحيله عن صفوف فريقه بعد مسيرة عامرة بالنجاح والبطولات.
وقضى كومباني 11 موسم برفقة مانشستر سيتي، استطاع تحقيق 10 بطولات، آخرها الثلاثية في العام الحالي.
وكشفت صحيفة “ديلي ميل” أن مستقبل المدافع صاحب الـ 33 عاما، سيتم الإفصاح عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتحدث خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، عن رحيل كومباني قائلا: أنه كان من المساهمين في نهضة النادي ومن اللاعبين البارزين في الفريق.
وتابع أن كومباني يجب أن يكون فخورا بنفسه كما كنا نحن نفخر به.
وساهم المدافع البلجيكي في تتويج فريقه بالدوري، بعد الهدف القاتل الذي منحه لسيتي في شباك ليستر، والذي لولاه لانتقل اللقب إلى ليفربول.
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