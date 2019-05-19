خالد #البلطان: رئاسة #الهلال عرضت علي مرتين ورفضت

وفي تصريحات تليفزيونية، قال البلطان:”انا كنت أشجع نادي النصر في الماضي، وكنت داعمًا للنادي، وعلى اتصال مباشر بالأمير عبد الرحمن بن سعود، وكنت على وشك أن أصبح رئيسًا للنادي”.

وأكمل:”اتفقت مع الأمير عبد الرحمن على كل شيء، وقبل اليوم الذي من المفترض أن يعلن فيه أني رئيس للنصر، شعرت بعدم الارتياح وعدم الرغبة في تولي هذا المنصب”.

وأضاف”تراجعت عن تولي هذا المنصب، وأرسلت خطاب اعتذار للأمير عبد الرحمن بن سعود، كما قدمت دعم مالي كبير للنادي”.

وأردف:”خلال فترة ابتعادي عن الساحة الرياضية عُرضت علي رئاسة نادي الهلال مرتين عقب استقالة الأمير عبدالرحمن بن مساعد، لكني رفضت، بسبب أني سبق وأن صنعت مجدًا مع نادي الشباب وارتبط اسمي بالنادي وتاريخه فكان من الصعب علي رئاسة نادٍ آخر”.