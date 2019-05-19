نادي #أبها يتخلى عن شعاره القديم

صحيفة الخليج الإلكترونية قرر مجلس إدارة نادي أبها تغيير شعار النادي إطار الخطة التطويرية للنادي للإنطلاق بهوية بصرية جديدة مميزة وجذابة. وصعد نادي أبها إلى دوري المحترفين الموسم المقبل، بعدما تصدر جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الأولى برصيد 69 نقطة. ودعت إدارة النادي المصممين والمهتمين وذو المواهب الفنية للمشاركة بالمسابقة وفق الشروط التي وذعتها إدارة النادي.

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