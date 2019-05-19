حساب_المواطن يوضح كيفية تحديد “رب الأسرة” بالبرنامج

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صحيفة الخليج الالكترونية
لفت برنامج “حساب المواطن” إلى كيفية تحديد المقصود بـ “رب الأسرة” في البرنامج، مبيناً أن الشخص يجب أن تتوفر فيه إحدى ثلاث صفات؛ كي يطلق عليه “رب الأسرة” بالبرنامج.
وأوضح البرنامج عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أن أول صفة تحسب لرب الأسرة سواء كان ذكراً أو أنثى؛ أن يكون مُستقلاً في المسكن.
وبيّن البرنامج أن الصفتين اللتين قد يتحقق إحداهما في رب الأسرة، هي أن يكون عائلاً لأقارب من الدرجة الأولى كالزوج أو الزوجة أو الأبناء، أو أن يكون عائلاً لتابعين معالين بمستند رسمي كالوالدين والإخوة والتابع المعال.
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