تعرف على شروط #نظام_الإقامة_المميزة ومزاياه ومتى تصبح الإقامة لاغية

صحيفة الخليج الالكترونية

يبدأ اليوم (الأحد) العمل بنظام الإقامة المميزة، الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسة سابقة، حسب ما جاء في اللائحة المنظمة للنظام، والتي بينت شروط ومزايا هذا النظام، وما هي الحالات التي تلغى فيها الإقامة المميزة.

وسيتمتع حامل الإقامة المميزة، بإقامة دائمة في المملكة مع أسرته، وتأشيرات زيارة للأقارب وفق ما تحدده اللائحة، واستقدام للعمالة المنزلية حسب احتياجاته، وامتلاك للعقارات للأغراض السكنية والتجارية عدا في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية.

كما سيتمكن حامل الإقامة المميزة من الانتفاع بالعقارات الواقعة في مكة والمدينة لمدة لا تتجاوز 99 يوماً، وفق الآليات اللازمة التي تكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل، وسيتمكن من امتلاك وسيلة نقل خاصة وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.

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وتشمل مزايا النظام أيضاً تمكين حامله من العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها هو وأي فرد من أسرته عدا المهن التي يحظر على غير السعوديين الاشتغال بها، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية وفق نظام الاستثمار الأجنبي.

ويشترط للتقدم للحصول على الإقامة المميزة، تقديم جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم، وتقديم سجل جنائي يثبت خلوه من السوابق، وتقديم تقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المُعدية، وأن تكون الإقامة نظامية في حال كان المتقدم من داخل المملكة.

وأشار النظام إلى أن على المتقدم لطلب الحصول على الإقامة المميزة، سداد المقابل المالي المحدد وفق اللائحة، وتقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي، خلال 30 يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة، ويعد الطلب ملغياً إذا لم تستوف الشروط والمتطلبات.

وتلغى الإقامة المميزة في عدة حالات؛ وهي إدانة حاملها بجريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن 60 يوماً أو غرامة لا تقل عن 100 ألف أو ما يعادلها، أو صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاده عن المملكة، أو ثبوت أن طلبه تضمن معلومات غير صحيحة، أو عدم تقيده بالتزاماته، أو تنازله عن الإقامة المميزة، أو في حالة وفاته أو فقدانه الأهلية.