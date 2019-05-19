جيبوتي ترحب بدعوة #خادم_الحرمين لعقد قمة عربية طارئة في #مكة_المكرمة

الخليج - واس

قال سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي في المملكة ضياء الدين بامخرمة: “إن جمهورية جيبوتي ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م.

وأضاف السفير الجيبوتي: “إن هذا القرار المسؤول من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يأتي لتدارس التطورات الإقليمية في إطار عربي موحد لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة”.