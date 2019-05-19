فيديو.. سفير قيرغستان بالرياض يكشف محاولات إيران لنشر التشيع في بلاده

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال السفير عبداللطيف جمعة سفير قيرغستان في الرياض، إن إيران حاولت عبر ما يسمى ملحقياتها الثقافية نشر التشيع في قيرغستان ولكن تم إغلاقها.

وكشف السفير، في لقاء على قناة سعودي 24 أن 88% من الشعب القيرغيسي مُسلم سني يتبع المذهب الحنفي، ورفض محاولات عناصر طهران بنشر التشيع في البلاد.