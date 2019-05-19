أمريكا تحذر من الطيران فوق الخليج العربي

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الطيران الأمريكي - صورة أرشيفية
وسط تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في منطقة الخليج، بعد تحذير وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة، طالبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، معتبرة أن الأمر يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأمريكية، بسبب احتمالات، مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات.
وأفادت الإدارة، في بيان لها، اليوم، نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، بأن جميع الطائرات التجارية التي تحلق فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، بحاجة إلى أن تكون على علم بالأنشطة العسكرية والتوتر السياسي المتزايد.يذكر أن التوتر تزايد في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي - إيراني، وسحبت
وأفادت الإدارة، في بيان لها، اليوم، نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، بأن جميع الطائرات التجارية التي تحلق فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، بحاجة إلى أن تكون على علم بالأنشطة العسكرية والتوتر السياسي المتزايد.
يذكر أن التوتر تزايد في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي - إيراني، وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عددا من دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على 4 ناقلات للنفط في الخليج.
وكان رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، قد أكد أن الحرب ضد إيران، ستمهد لحرب عالمية ثالثة، وأن أي هجوم على إيران سيعني القضاء على إسرائيل خلال نصف ساعة. وأشار إلى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ الحرب، لكن نهايتها لن تكون بيدها. (التفاصيل)
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