انت الان تتابع هل يتم إيقاف عملية طرابلس؟.. الجيش الليبي يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ليبيا - صورة أرشيفية
كشف العميد خالد المحجوب آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، حقيقة الأنباء التي ترددت حول احتمالية وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي، نافيا صدور أي تعليمات من القيادة العامة للجيش الليبي حتى الآن في هذا الإطار، وأن الأمر يتردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل فقط، فيما تواصل قوات الجيش الليبي عملياتها على كافة المحاور، مضيفا أن قوات الوفاق تستميت من أجل السيطرة على المطار، وأن قوات الجيش الليبي أحكمت السيطرة على عدد من المحاور، وفرضت طوقا حول الميليشيات في العاصمة، وذلك في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتابع المحجوب، أن القوات المسلحة تستمر في عملياتها التي تهدف للقضاء على القوات والمليشيات التي تسيطر على العاصمة الليبية، وأن الأمر لا يتعلق بدخول قلب العاصمة، إلا أنه يستهدف القضاء على الإرهابيين والمليشيات في صفوف القوات الموجودة في طرابلس، كاشفا أن الخسائر في قوات الجماعات والكتائب في العاصمة طرابلس
وتابع المحجوب، أن القوات المسلحة تستمر في عملياتها التي تهدف للقضاء على القوات والمليشيات التي تسيطر على العاصمة الليبية، وأن الأمر لا يتعلق بدخول قلب العاصمة، إلا أنه يستهدف القضاء على الإرهابيين والمليشيات في صفوف القوات الموجودة في طرابلس، كاشفا أن الخسائر في قوات الجماعات والكتائب في العاصمة طرابلس وصلت إلى الثلث، وأن تلك الخسائر تعد كبيرة.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس الماضي، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في باريس، الأسبوع الجاري. ويأتي الإعلان الفرنسي عن زيارة حفتر بعد اجتماع الأخير، الخميس الماضي، مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في روما، إذ تناول اللقاء الأوضاع في ليبيا ومعركة طرابلس، كما سبقتها إلى القاهرة حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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