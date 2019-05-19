انت الان تتابع هل يتم إيقاف عملية طرابلس؟.. الجيش الليبي يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ليبيا - صورة أرشيفية

كشف العميد خالد المحجوب آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، حقيقة الأنباء التي ترددت حول احتمالية وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي، نافيا صدور أي تعليمات من القيادة العامة للجيش الليبي حتى الآن في هذا الإطار، وأن الأمر يتردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل فقط، فيما تواصل قوات الجيش الليبي عملياتها على كافة المحاور، مضيفا أن قوات الوفاق تستميت من أجل السيطرة على المطار، وأن قوات الجيش الليبي أحكمت السيطرة على عدد من المحاور، وفرضت طوقا حول الميليشيات في العاصمة، وذلك في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

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وتابع المحجوب، أن القوات المسلحة تستمر في عملياتها التي تهدف للقضاء على القوات والمليشيات التي تسيطر على العاصمة الليبية، وأن الأمر لا يتعلق بدخول قلب العاصمة، إلا أنه يستهدف القضاء على الإرهابيين والمليشيات في صفوف القوات الموجودة في طرابلس، كاشفا أن الخسائر في قوات الجماعات والكتائب في العاصمة طرابلس