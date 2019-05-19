انت الان تتابع السودان: إعلان موعد استئناف المفاوضات مع المعارضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احتجاجات السوادن

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم السبت، استئناف تفاوضه مع "قوى الحرية والتغيير"، غدا الأحد، بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم. وفي وقت سابق، كان قد قرر المجلس الانتقالي (الذي يتولى إدارة شؤون الدولة بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد احتجاجات استمرت لـ4 أشهر)، تعليق المفاوضات لـ72 ساعة لتحدد قوى الحرية والتغيير خريطة الاعتصام ولإزالة المتاريس في محيط الاعتصام المستمر أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

ونفذت "قوى الحرية والتغيير" مطالب المجلس، وفي مقدمتها إزالة المتاريس في محيط الاعتصام وفتح الطرق الرئيسية ليقرر المجلس استئناف المفاوضات غدا الأحد. ويوم الأربعاء الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي أنه توصل إلى اتفاق على 90% من القضايا مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وأبرز نقاطه مرحلة انتقالية من