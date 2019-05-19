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بغداد — سبوتنيك. وقال الغضبان في بيان صادر عن وزارة النفط العراقية اليوم الأحد إن "انسحاب عدد من العاملين في شركة أوكسن موبيل من حقل غرب القرنة بشكل مؤقت أو أحترازي، — رغم أعدادهم القليلة — ليس له علاقة إطلاقاً بالوضع الأمني في الحقول النفطية بجنوب العراق أو تهديدات ما، وإنما هو لأسباب سياسية كما نعتقد نعزوها إلى حالة التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة".
© AP Photo / Nabil al-Jourani
وأوضح الوزير أنه "وجه رسالة إلى المسؤولين في شركة أوكسون موبيل يطلب في إيضاحاً حول ذلك، وأنه طلب منهم العودة إلى العمل بمقتضى عقد طويل الأمد لتطوير حقل غرب القرنة الذي يعد من بين الحقول المهمة".
كما أشار إلى اجتماع "مرتقب يجمعه مع المسؤولين في شركة أكسون موبيل هذا الأسبوع بناء على طلبهم لبحث انسحاب العاملين في الشركة من حقل غرب القرنة، فضلا عن مشروع الجنوب المتكامل الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا بين الجانبين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط العراقي: انسحاب العاملين بـ"أوكسن موبيل" غير مقبول ونطالبهم بالعودة فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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