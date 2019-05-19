هجوم على مسجد في السعودية... والسلطات الأمنية تتحرك (فيديو)

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس، أن "شرطة محافظة طريف باشرت بلاغا عن تعرض محتويات أحد المساجد بحي الخليج للعبث"، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وقال: "تم على الفور معاينة المختصين للموقع ورفع الآثار، وأسفرت إجراءات البحث والتحري عن ضبط المتورطين في ذلك، وعددهم 4 أحداث"، مضيفا: "تم إيقافهم بدار الملاحظة الاجتماعية واتخاذ الإجراءات النظامية".

من جهته، وفي أول تعليق من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، قال مدير عام الفرع مطارد دخيل العنزي: إن فرع الوزارة بالمنطقة ينتظر نتائج التحقيق.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو متداولة رجال الأمن لحظة مباشرتهم الحادث، الذي نفذه مجهولون قبل صلاة الجمعة أول أمس، تمكنوا من الدخول إلى المسجد من خلال تسللهم عبر النافذة.

كما أظهرت الفيديوهات المتداولة، حجم الخراب الذي أحدثه المخربون داخل المسجد، حيث عمدوا إلى سكب الألبان المخصصة لإفطار الصائمين على جدران المسجد، ورمي مكبرات الصوت على الأرض، وخلط مادة الفلاش داخل البرادة المخصصة للشرب مع اللبن، إلى جانب قيامهم بالإفطار بداخله قبل مغادرتهم".