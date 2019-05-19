دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تعلن عن لعبة Minecraft Earth لمنصتي الأندوريد وiOS ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت عملاق البرمجيات مايكروسوفت عن لعبة الواقع المعزز Minecraft Earth التي صممت للمستخدمين على منصات الأندوريد وiOS.، حيث من المقرر أن تنطلق إلى الأجهزة في صيف هذا العام.

كانت شركة مايكروسوفت قد أطلقت إعلان تشويقي خلال الفترة الماضية حول إصدار جديد من ألعاب Minecraft يأتي بتقنية الواقع المعزز لمستخدمي الهواتف الذكية، واليوم تؤكد مايكروسوفت على عنوان إصدارها الجديد من الألعاب الذي ينطلق بعنوان Minecraft Earth.

وتضم لعبة Minecraft Earth العديد من نماذج Minecraft الشهيرة والمفضلة لعاشقي هذه الفئة من الألعاب، كما تأتي اللعبة أيضاً بنماذج جديدة تقدم مايكروسوفت المزيد من التفاصيل عنها لاحقاً، أيضاً من المقرر أن تتيح لعبة Minecraft Earth ميزة الإستكشاف والبحث عن نماذج جديدة، وبناء وتعزيز النماذج الخاصة باللاعبين، إلى جانب ميزة البحث عن موارد جديدة والدخول في التحدي مع منافسين أخرين.

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بالطبع كواحدة من ألعاب الواقع المعزز ستتيح لعبة Minecraft Earth أيضاً البحث في العالم الحقيقي عن النماذج الجديدة، أو القطع والأجزاء التي يعزز بها اللاعب النموذج الخاص به، كما يمكن للاعب أن يتمتع بتجربة للواقع المعزز تأتي فيها النماذج بحجم كبير أكثر واقعية.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تعلن عن لعبة Minecraft Earth لمنصتي الأندوريد وiOS ظهر على التقنية بلا حدود.