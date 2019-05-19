شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم داعش يحرق مئات الحقول الزراعية فى عدة محافظات بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت وزارة التجارة العراقية تنظيم داعش الإرهابى بحرق مئات الحقول الزراعية فى محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين. وطالبت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد، وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية - وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة بالتحرك؛ لتعقب تلك الجماعات الإرهابية، وحماية أمن وممتلكات الفلاحين وتأمين الحقول.. معربة عن رفضها لتعرضهم إلى ابتزاز العصابات الإرهابية. وأكدت ضرورة تدخل قيادة العمليات فى نينوى والقوات الأمنية المنضوية تحت قيادتها؛ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الإجرامية التى تستهدف أمن المواطن العراقى الغذائى والبلاد الغذائي.

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