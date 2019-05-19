شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: أمطار رعدية على الطائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، تنبيها بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف، وتربة، ورنية، والمويه، وميسان، والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدنى بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه فى بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية.