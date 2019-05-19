شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء آلية إفريقية إقليمية أهم توصيات تدريب تسوية المنازعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت أمس أعمال الدورة التدريبية القانونية الثانية، التى نظمها مكتب المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى للقانونيين عن تسوية المنازعات التجارية، ونزاعات الاستثمار تمهيدا لتنفيذ اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولى.

وصرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد، أن من توصيات الدورة إنشاء آلية أفريقية إقليمية تابعة للاتحاد الإفريقى، لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، ودراسة التجارب الأخرى المماثلة في هذا المجال.

وأضافت المستشار القانونى للاتحاد، أن إتفاقية التجارة الحرة الافريقية ستدخل حيز التنفيذ نهاية هذا الشهر، بعد توقيع وتصديق 22 دولة على الاتفاقية، لافتة إلى أن مفوضية الاتحاد الإفريقى قامت بتشكيل لجنة فنية لتقييم استعدادات الدول التي تقدمت لاستضافة مقر الجهاز التنفيذى والإدارى لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، مشيرة إلى أن مصر وغانا واسواتينى ضمن الدول التى تقدمت بطلب استضافة المقر التنفيذى للاتفاقية.

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كان مكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، قد بادر بإقامةً دورة تدريبية الثانيةً بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم، ولمدة أربعة أيام فى القاهرة حول وسائل تسوية المنازعات، وذلك من خلال التعريف وتسليط الضوء بهذه الوسيلة ودورها، وزيادة الوعى وبناء القدرات حول هذه الآلية لـ 35 شاب ومشارك ممثل عن حكومات الدول الأعضاء.

حاضر فى الندوة السفيرة نميرة نجم، والبروفسير دكتور مابينجى مكان أستاذ القانون الدولى فى جامعة جنيف، وايساتو ديوب المستشارة القانونيةً بمركز أكسيد للتحكيم فى المنازعات الدوليةً بواشطن، والدكتور محمد صلاح عبد الوهاب رئيس قسم القانون الدولي الخاص وأستاذ التحكيم الدولى بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، وليو تاميرو من منظمة أونكتاد، و الدكتور محمد حافظ محمد عن مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى، والمستشار مصطفى البهبيتى، وإليزابيث تويرك من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عبر الفيديو كونفرس مباشرة من نيويورك.