شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر يمنية: ميليشيات الحوثى تزرع الألغام وتحفر الخنادق حول مطار الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر يمنية بأن ميليشيات الحوثى كثفت من تحركاتها ومن حفر المزيد من الخنادق وزرع الألغام والدفع بتعزيزات إلى مدينة الحديدة، غربى البلاد.

وقالت المصادر - وفقًا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، إن الحوثيين كثفوا من استحداث الحفريات والخنادق، وزراعة الألغام في محيط مطار الحديدة، بالتزامن مع الدفع بتعزيزات جديدة وعشرات المقاتلين من مديرية الضحى ومديريات أخرى إلى مدينة الحديدة، علاوة على إعادة نشر آليات وأسلحة ثقيلة بمحاذاة الكورنيش.

وأشارت إلى أن المتمردين نفذوا تلك الحفريات والخنادق حول مطار الحديدة من جميع الجهات التي ما زالت تحت سيطرتهم، كما قاموا بزراعة أنواع مختلفة من الألغام والعبوات الناسفة، في جميع المباني الواقعة حول و بمحاذاة حرم المطار.

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وكانت مصادر في القوات المشتركة اتهمت الحوثيين بنشر آليات، من بينها دبابة وسط حي الربصة بمحاذاة الكورنيش، فضلًا عن استحداث نقاط وتمركزات في الأحياء المقابلة للكورنيش والميناء، ونصب مضادات للطيران على أسطح بعض المباني.