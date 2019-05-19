شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان وافد «فيديو الريال» من نهاية الخدمة.. وشركته تكشف مفاجأة عن جنسيته والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة الحكير لأزياء التجزئة، أنها اتخذت قرارًا بإنهاء خدمات وفصل الموظف الوافد، المتورط في واقعة فيديو الطلب من موظفات مواطنات تنظيف الأرضيات وإعطائهن ريالًا واحدًا، موضحة أنه “سوري الجنسية” وليس لبنانيًّا.

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وقالت الشركة في بيان لها اليوم: إنه “بالإشارة إلى الواقعة المؤسفة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي؛ تُدين شركة الحكير للأزياء هذا الفعل غير المقبول، وتؤكد قيامها بإنهاء خدمات وفصل الموظف الوافد المتورط في الواقعة (سوري الجنسية) بشكل فوري، وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة؛ حسب المادة ٨٠ من قانون العمل”.

وأضافت: “جاء ذلك بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة، وبالتنسيق مباشرة مع وزارة العمل”؛ مؤكدة وضع منسوبيها في قمة أولوياتها، وأنها لا تقبل بأي تصرف من شأنه المساس بكرامة موظفي الشركة، كذلك حرصها كل الحرص على توفير بيئة عمل صحية أساسها التقدير والاحترام لجميع العاملين في الشركة.

كانت وزارة العمل قد تفاعلت مع مقطع الفيديو الذي وثّقته فتاتان تعملان في متجر ملابس لماركة عالمية، وذكرَتَا أن مديرهما (لبناني) قدّم لهما مكافأة “ريال واحد”؛ نظير تنظيفهما الأرضيات لمحل الشركة العالمية.

وقالت “العمل” إنها حققت في الحادثة، واتضح من التحقيق الأوليّ وجود عدد من المخالفات؛ منها: مخالفة المنشأة لأحكام المادة 61 من النظام التي تقتضي بأن يلتزم صاحب العمل والعاملون لديه بمعاملة الموظفين بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم.. وسوف توقّع الوزارة العقوبات على المنشأة، مع إلزام صاحب العمل بمعاقبة المتسبب في المخالفة وإنهاء عقده وترحيله.