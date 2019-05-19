شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 أحداث في «طريف».. هذا ما فعلوه داخل أحد المساجد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - طريف:
ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية أربعة أحداث، متهمين في واقعة العبث بمحتويات أحد المساجد بحي الخليج في محافظة طريف.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس، وقال إنه جرى إيقاف الأحداث الأربعة، بعدما دلّت عليهم معاينة المختصين للموقع وإجراءات البحث والتحري بدار الملاحظة الاجتماعية، مع اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.
وكانت مقاطع فيديو متداولة وثّقت الفوضى التي خلّفها الأحداث؛ حيث قاموا بسكب اللبن والفلاش داخل البرادة، إضافة إلى تكسير مكبّر الصوت، وكسر قفل الثلاجة ورمي العلب الفارغة على أرضية المسجد.
وفرّ العابثون بالقفز من النافذة التي تسللوا منها، بعد تلطيخهم جدران المسجد باللبن وعبثهم بمحتوياته، وتناولهم التمر، وإحداث فوضى عارمة خلفهم.
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