شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم: الأمطار مستمرة.. على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير ، الباحة ، الرياض ، القصيم ,حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها وتمتد الى مرتفعات المدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية على الجزء الاوسط والشمالي و جنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.