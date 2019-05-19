الان تتابع «فيسبوك» تطوّر طريقة عرض المشاركات وفقًا لتفضيلات المستخدم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

طورت شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” طريقة ترتيب عرض مشاركات “آخر الأخبار” على صفحة المستخدم وفقا لتحليل بيانات المسح االذي تجريه الشبكة لمستخدميها لمعرفة تفضيلات المستخدم.

وذكرت شبكة “فيسبوك” في بيان إن المشاركات من أفراد أسرة وأصدقاء المستخدم والمقالات الإخبارية والفيديوهات المنشورة على الصفحات التي يتابعها المستخدم ستظهر في مقدمة الصفحة.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تحليل وتحديد تفضيلات المستخدم يستند إلى معايير كيفية وليس إلى كم الوقت الذي يقضيه المستخدم على شبكة التواصل الاجتماعي.

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وذكرت “فيسبوك” مسوح المستخدم التي تستهدف الوصول إلى تحديد أفضل ترتيب للمشاركات ستطلب من المستخدم تصنيف الأصدقاء المسجلين على حسابه وفقا لدرجة الصداقة.

كما يرصد المسح بيانات المستخدم، تفضيلات وتعليقاته وما يعيد نشره على حسابه بالإضافة إلى مدى تفاعله مع أصدقائه الذين يتم تصنيفهم باعتبارهم الأصدقاء المقربين وكذلك عدد الأصدقاء المشتركين بين كل مستخدمين اثنين.

كما تتابع لوغاريتمات التنبؤ بتفضيلات المستخدمين على موقع “فيسبوك” أصحاب الصور الي يتم إضافة “إشارة إلى صورة” لهم في الصور المشتركة والأصدقاء الذين يتفاعلون أو يعلقون على نفس الصورة أو الأصدقاء الذين يراجعون نفس الأماكن.

وأشارت “فيسبوك” إلى أنها ستقوم بتحديث نموذج التنبؤ بتفضيلات المستخدم باستمرار لرصد أي تغيير في تفضيلاته، سواء بالنسبة للأشخاص أو للصفحات.