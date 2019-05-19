للمرة الأولى منذ 4 سنوات.. اليابان ترفع مستوى التحذير من بركان جبل «هاكون»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قررت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، رفع مستوى التحذير من بركان جبل "هاكون"، الواقع في منتجع خارج طوكيو، خشية حدوث ثوران بركاني وسقوط صخور ضخمة.

ورفعت الهيئة مستوى تحذيرها إلى الثاني، في مقياس مكون من خمسة مستويات صباح اليوم الأحد، مُحذرة من احتمال حدوث ثوران بركاني وسقوط صخور بركانية ضخمة حول فوهة البركان في وادي "أواكوداني".

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ أربع سنوات التي يتم فيها رفع مستوى التحذير من البركان إلى المستوى الثاني.

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واتخذت الهيئة القرار بعد زيادة عدد من الزلازل البركانية في جبل "هاكون" إلى 45 أمس، وحتى الساعة التاسعة صباحا، تم رصد 21 هزة.

وتابعت الهيئة أن زلازل صغيرة ويقع مركزها على سطح الأرض زادت في بعض المناطق بالقرب من جبل "هاكون" منذ منتصف مارس الماضي.

وقرر مسؤولون هناك فرض قيود على السفر بالقرب من فوهة البركان وأقاموا سياجا لعرقلة الدخول.