اعتقال مسؤول نقابي في لبنان إثر كلام بذيء بحق البطريرك صفير

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab البطريرك الراحل مار نصر الله صفير

وكان الأسمر يمازح أشخاصا جلسوا قربه، خلال مؤتمر صحافي، فسخر من الأهمية التي أعطيت للراحل مستعملا كلمات غير مقبولة لا تقال في العلن إجمالا في المجتمع اللبناني الذي يولي أهمية كبرى لرجال الدين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، بكثافة مقطع فيديو سجلته وسائل الإعلام وظهر فيه الأسمر متوسطاً أعضاء من الاتحاد العمالي العام وهم يجلسون على منصة قبل بدء مؤتمر صحافي.

وكان الأسمر يعلّق على مأتم البطريرك الذي يعتبر كثيرون أنه لعب دوراً محورياً في تاريخ لبنان الحديث، وأثار ذلك غضبا وانتقادات.

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، أعلن وزير العدل، ألبير سرحان، أنه أُبلغ من النيابة العامة التمييزية بتوقيف الأسمر بعد التحقيق معه.

وكان الأسمر اعتذر عبر وسائل الإعلام عن كلامه ووصف ما صدر عنه بـ"زلة لسان" بعد موجة من ردود الفعل الشعبية والسياسية المنددة التي طالبت بإقالته من منصبه ومحاكمته.

وأوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية أن النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي، عماد قبلان، أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حق الأسمر بعد الاستماع الى إفادته.

واستدعت المباحث الجنائية المركزية السبت خمسة من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد كانوا إلى جانب الأسمر على المنصة، واستمعت إلى إفادات ثلاثة منهم، بانتظار الاستماع الى العضويين الآخرين، وفق الوكالة.

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فيديو من BBC Arabic