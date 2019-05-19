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وكان الأسمر يمازح أشخاصا جلسوا قربه، خلال مؤتمر صحافي، فسخر من الأهمية التي أعطيت للراحل مستعملا كلمات غير مقبولة لا تقال في العلن إجمالا في المجتمع اللبناني الذي يولي أهمية كبرى لرجال الدين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، بكثافة مقطع فيديو سجلته وسائل الإعلام وظهر فيه الأسمر متوسطاً أعضاء من الاتحاد العمالي العام وهم يجلسون على منصة قبل بدء مؤتمر صحافي.
وكان الأسمر يعلّق على مأتم البطريرك الذي يعتبر كثيرون أنه لعب دوراً محورياً في تاريخ لبنان الحديث، وأثار ذلك غضبا وانتقادات.
وفي تغريدة على موقع "تويتر"، أعلن وزير العدل، ألبير سرحان، أنه أُبلغ من النيابة العامة التمييزية بتوقيف الأسمر بعد التحقيق معه.
وكان الأسمر اعتذر عبر وسائل الإعلام عن كلامه ووصف ما صدر عنه بـ"زلة لسان" بعد موجة من ردود الفعل الشعبية والسياسية المنددة التي طالبت بإقالته من منصبه ومحاكمته.
وأوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية أن النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي، عماد قبلان، أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حق الأسمر بعد الاستماع الى إفادته.
واستدعت المباحث الجنائية المركزية السبت خمسة من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد كانوا إلى جانب الأسمر على المنصة، واستمعت إلى إفادات ثلاثة منهم، بانتظار الاستماع الى العضويين الآخرين، وفق الوكالة.
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كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال مسؤول نقابي في لبنان إثر كلام بذيء بحق البطريرك صفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.