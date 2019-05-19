النيابة السعودية تحقق مع ممثل بتهمة "الإساءة" للمصابين في معارك اليمن

دبي - بواسطة محمد فارس © youtube الممثل الكوميدي أسامة سالمينالنيابة الممثل الكوميدي أسامة سالمينالنيابة السعودية تحقق مع ممثل بتهمة "الإساءة" للمصابين في معارك اليمن

قررت النيابة العامة السعودية استدعاء الممثل الساخر، أسامة سالمين، للتحقيق معه حول مقطع فيديو وتغريدات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، أعتبرت "إساءة" للمصابين في المعارك باليمن.

جاء ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يمس رجال الحد الجنوبي، وصور تغريدات، اتهموه فيها بالإساءة لرجال الحد الجنوبي، واعتبروا ذلك تجاوزا يستحق العقوبة.

وأعاد مغردون سعوديون، خلال الساعات الماضية تداول فقرة كوميدية تعود إلى قبل عامين، اعتبروها "سخرية واستهزاء" بالجنود المدافعين عن حدود المملكة الجنوبية ، قال فيها الفنان الساخر أسامة سالمين، عن مصابي المعارك السعوديين: "نرفه عنهم في الحرب، واحد يده مقطوعة خليه يجي (يأتي) يضحك".

بدورها، أعلنت وزارة الإعلام السعودية، عبر "تويتر"، إحالة "سالمين" للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه في الواقعة.

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وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحوثيين، الذين سيطروا على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت آلاف القتلى والمصابين وتسببت في أزمة إنسانية حادة في اليمن.

المصدر: وكالات