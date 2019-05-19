مبارك في حوار جديد: طائرة الرئاسة المصرية حمت الشيخ زايد من صواريخ صدام

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Shabiba قدمت بواسطة مبارك خلال الحوار مع فجر السعيد

مبارك خلال الحوار مع فجر السعيدنشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، اليوم الأحد، كواليس من حوارها المرتقب مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، المقرر عرضه غدًا الاثنين في جريدة "الأنباء" الكويتية.

وقال الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال اللقاء: "أبلغت بغزو الكويت فجر 2 أغسطس، وكانت صدمة، وكان عندي الشيخ زايد وعاد إلى أبو ظبي بطائرة الرئاسة المصرية خوفًا من ضرب صدام لطائرته".

وتابع: "قلت للشيخ جابر إن صدام أبلغني أنه لا ينوي الاعتداء عسكريا، لكن لازم الكويت تاخد احتياطاتها، وأنا على استعداد أبعت أي مساعدات دفاعية تطلبها".

وواصل: "بعد موافقة مجلس الشعب، أرسلت قوات مصرية للسعودية ضمن قوات التحالف لتحرير الكويت، وأرسلت لواء صاعقة للشيخ زايد لحماية آبار البترول، كما طلب مني

وأضاف مبارك: "الكويت وشعبها لهم معزة خاصة عندي، وعلاقات الأخوة ممتدة مع كثيرين من أهلها، وأنا على تواصل مع الشيخ صباح، والكويت اليوم لها دور فعال ومتوازن في العالم العربي والخليج".