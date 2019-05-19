بغداد.. حملة لمحاسبة المجاهرين بالإفطار العلني

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365
أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، عن شن حملة لمحاسبة المجاهرين بالإفطار العلني ولإغلاق محلات بيع المشروبات الكحولية في العاصمة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "بدأت بتنفيذ حملة لاغلاق محلات بيع المشروبات الكحولية والتشديد على مراقبتها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأضافت انه "سيتم ايضا محاسبة المجاهرين بالإفطار العلني".
وأشارت القيادة في بيانها، الى ان "هذه الظواهر تنافي حرمة وقدسية شهر رمضان المبارك".
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