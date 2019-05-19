شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم جزئيا على معظم أنحاء البحرين مع تساقط أمطار متفرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحياناً.

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ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر، ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 37 درجة مئوية.. والصغرى 28 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 %.. والصغرى 20 %.