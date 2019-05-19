قطر تهاجم السعودية وتدعوها لإثبات "ادعاءاتها"

وقال عبد الرحمن، في تغريدة له عبر "تويتر": "تدعي السعودية أن دولة قطر تمنع المعتمرين من بيت الله الحرام. أتمنى إثبات ذلك بفتح المعابر للمعتمرين من قطر، مواطنين ومقيمين، وكلي أمل ألا يتعرضوا للطرد من الفنادق كما فعلوا في بواكير الأزمة التي افتعلوها".

وأضاف: "أذكرهم بأن قريش كانت، زمن الجاهلية تتنافس على السقاية والرفادة!".

وأعلنت وسائل الإعلام السعودية، مساء الجمعه الماضي، عن وصول الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين إلى المملكة، وذلك "رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة السعودية لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين بأداء العمرة".

وقالت صحيفة "عكاظ" إن الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين وصلت، يوم الجمعة، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، حيث قامت لجنة الحالات الإنسانية بالمملكة بتسهيل إجراءات وصول المعتمرين فور هبوطهم.

ويأتي ذلك بعد إعلان السلطات السعودية استثناء المعتمرين القطريين من التسجيل الإلكتروني المسبق، بهدف تمكينهم من أداء مناسكهم.