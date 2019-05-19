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© REUTERS / FAISAL AL NASSER
وأضاف: "قد يكون ادعاؤه (إياد) هدفه يبغي يحصل على إقامة دائمة في بلد ما، لكن بالنسبة لنا ما عندنا أي معلومة عنه".
واشتهر إياد البغدادي خلال الانتفاضات العربية في 2011، وانتقد في كتاباته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يعيش في عاصمة النرويج أوسلو منذ 2015. وقال إنه في 25 أبريل/ نيسان الماضي نقلته أجهزة الأمن النرويجية إلى مكان آمن وأبلغته باحتمال وجود خطر سعودي عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلق لأول مرة على تهديد محمد بن سلمان للـ"بغدادي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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