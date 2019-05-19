- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها رصدت المقطع المتداول بشأن قيام وافد في إحدى شركات التجزئة بتوزيع مبالغ نقدية محدودة على الموظفات وتوجيههن بنظافة موقع العمل.
وشددت الوزارة على أنها أخذت أقوال الموظفات، كما حققت الوزارة مع مسؤولي المنشأة، وقد اتضح من التحقيق الأوّلي وجود عدد من المخالفات، منها مخالفة المنشأة.
وأوضحت الوزارة عبر “تويتر”: أن أحكام المادة 61 من النظام تقتضي بأن يلتزم صاحب العمل والعاملون لديه بمعاملة الموظفين بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم”.
وسوف توقِّع الوزارة العقوبات على المنشأة مع إلزام صاحب العمل بمعاقبة المتسبب في المخالفة وإنهاء عقده وترحيله.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار حاسم من #وزارة_العمل تجاه وافد عربي أساء لموظفات في إحدى شركات التجزئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.