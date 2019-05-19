قرار حاسم من #وزارة_العمل تجاه وافد عربي أساء لموظفات في إحدى شركات التجزئة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها رصدت المقطع المتداول بشأن قيام وافد في إحدى شركات التجزئة بتوزيع مبالغ نقدية محدودة على الموظفات وتوجيههن بنظافة موقع العمل.

وشددت الوزارة على أنها أخذت أقوال الموظفات، كما حققت الوزارة مع مسؤولي المنشأة، وقد اتضح من التحقيق الأوّلي وجود عدد من المخالفات، منها مخالفة المنشأة.

وأوضحت الوزارة عبر “تويتر”: أن أحكام المادة 61 من النظام تقتضي بأن يلتزم صاحب العمل والعاملون لديه بمعاملة الموظفين بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم”.

وسوف توقِّع الوزارة العقوبات على المنشأة مع إلزام صاحب العمل بمعاقبة المتسبب في المخالفة وإنهاء عقده وترحيله.