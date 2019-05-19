لبحث آخر تطورات المنطقة.. #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

صحيفة الخليج الالكترونية تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو. وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وكذلك الجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

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