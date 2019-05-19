"جيميل" يسجل مشتريات مستخدميه منذ سنوات

دبي - بواسطة محمد فارس © خدمة جوجل للبريد الإلكتروني خدمة جوجل للبريد الإلكتروني

كتب - عاصم الأنصاري:

كشف خبراء رقميون أنه بوسع من يستخدم خدمة جوجل للبريد الإلكتروني "جيميل"، الإطلاع على قائمة الأشياء التي اشتراها طيلة سنوات.

ووفق ما ذكر موقع "مشابل"، فإن "جيميل" يحتفظ في "البريد الوارد" بنسخة عن وصل كافة الأشياء التي اشتريتها وتلقيت وصلا عنها.

وأوضح خبراء رقميون، أن حذف قائمة المشتريات يتطلب القيام بعمليات مملة بالنظر إلى ما تستغرقه من وقت.

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وبحسب "سكاي نيوز"، تضم هذه القائمة كل ما اشتراه المستخدم عن طريق خدمات جوجل مثل "بلاي ستور" و"ججوجل إكسبريس" و"جوجل أسيستنت"، فضلاً عن المشتريات التي بعثت بوصل تأكيد إلى البريد الإلكتروني.

ومن جهتها، قالت "جوجل": "إن صاحب البريد الإلكتروني هو الشخص الوحيد الذي يستطيع الاطلاع على ما اشتراه".

وأضافت الشركة أنها لا تستخدم بيانات الشراء لأجل أهداف إعلانية، وأكدت حرصها على درجة الخصوصية التي يحظى بها مستخدمو "جيميل".

وللحصول على المعلومات، ينبغي على المستخدم أن يذهب إلى قسم مشتريات في حساب البريد الإلكتروني، أو تصفح http://myaccount.google.com/purchases."، وعندها، سيجد قائمة طويلة بكل ما اقتناه.