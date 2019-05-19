عقب حوادث الاحتراق.. "تسلا" تصدر تحديثًا برمجيًا لبطاريات سياراتها الكهربائية

دبي - بواسطة محمد فارس © سيارات تسلا سيارات تسلا

كتب - عاصم الأنصاري:

قالت شركة صناعة السيارات "تسلا" إنها بصدد إصدار تحديث للبرنامج الخاص ببطاريات سياراتها الكهربائية، وذلك في أعقاب حريقين نشبا في سيارات من نوع "Model S" في مدينتي شنجهاي وهونج كونج الصينيتين، مضيفةً أن التحقيقات المتعلقة بالحريقين لا تزال جارية.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان: "بينما نواصل بحثنا عن السبب الجذري وراء الحريق، وبدافع من الحذر الشديد، فإننا نجري مراجعة لإعدادات الشحن، والإدارة الحرارية على مركبات طراز S و Model X، من خلال تحديث برمجي يُرسل عبر الإنترنت؛ وسيبدأ إصداره اليوم؛ للمساعدة في حماية البطارية، وتحسين عمرها".

وكانت صحيفة "Apple Daily" قد ذكرت أن سيارة تسلا اشتعلت فيها النيران في موقف للسيارات بمركز تجاري، بعد 30 دقيقة من توقفها.

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وقالت "تسلا": "إن تحقيقها مع السلطات في هذا الحادث لم يَجدْ حتى الآن سوى عدد قليل من وحدات البطاريات المصابة؛ وأن غالبية حزمة البطاريات لم تتضرر".

جدير بالذكر أن حادث هونغ كونغ جاء بعد ثلاثة أسابيع من إعلان تسلا أنها أرسلت فريقًا للتحقيق في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية؛ أظهر انفجار سيارة "Model S"، وهي مركونة في مرآب المركز التجاري في شنجهاي.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، يُشار إلى أنه قد وقع ما لا يقل عن 14 حادثة احتراق، جرت مع سيارات "تسلا" منذ عام 2013، حيث حدثت الغالبية العظمى منها بعد وقوع حادث اصطدام.

وتقول الشركة الأمريكية: "إن سياراتها الكهربائية تمتاز بأنها أقل عرضة للاحتراق بنحو 10 مرات، مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، وذلك على أساس أسطولها الذي يضم أكثر من 500,000 سيارة، سارت أكثر من 10 مليارات ميل".