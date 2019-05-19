شكرا لقرائتكم ولي العهد وبومببو يبحثان تطورات المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 19 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 02:32

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو.



وجرى خلال الاتصال - بحسب وكالة الأنباء

وجرى خلال الاتصال - بحسب وكالة الأنباء السعودية - بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

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