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ولي العهد وبومببو يبحثان تطورات المنطقة

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محمد عثمان - الرياض - جدة - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 19 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 02:32

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو.


وجرى خلال الاتصال - بحسب وكالة الأنباء - بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
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