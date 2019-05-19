شكرا لقرائتكم باسيل: لا يُمكننا الاستمرار في الحكومة بالوضع القائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 22:07

أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل "أننا نعمل لإطلاق الاصلاح عبر الموازنة ونطرح معالجات ليس فقط بالكلام ونحن مصرّون حتى لو تطلب الأمر وقتا ان نخرج بموازنة افضل"، مشيرا الى "أننا لا يُمكننا ان نستمر في الحكومة في ظل هذا الوضع لاننا في كل مرّة نُعطي فرصة للموازنة بتقديم اقتراحات تُخفف الهدر يُحمّلوننا مسؤولية التأخير"، مشيرا الى أنهم "يريدون موازنة عادية وهم يوافقون على كثير مما نقول، لكن يطلبون التأجيل وليس مقبولا العمل لمعالجة العجز في مقابل رفض تغيير الارقام والسياسة الاقتصادية".



وأضاف "كلما حاولنا اصلاح الوضع يقولون انهم ليسوا جاهزين ويؤجلون، في كل مرة المنطق نفسه من الفكر نفسه الذي يريد ابقاءنا في الوضع الذي نحن فيه"، مشيراً الى أنهم "يصوّرون "التيار الوطني الحر" كأنه شريك في شركات الترابة، بينما الجميع يعرف من هو الشريك وهذه مشكلتنا في البلد، مشكلتنا اننا جميعاً نعلم الفاسدين والحرامية في البلد لكن البعض يُحمّل المسؤولية لمن يُحارب الفساد ويُصحّح السياسات الاقتصادية التي اوصلت البلد الى ما هو عليه اليوم، لكن بعض الحملات الاعلامية تحاول تصوير الامور على عكس ما هي عليه". وقال: "هناك وزراء يؤيدون ما نقول في مجلس الوزراء ثم يخرجون ويتصلون للتحريض على تحركات وهكذا يواجهون محاولات الاصلاح بالكذب والتحريض وجعل الشك يتسرب الى الناس".

واشار الى أنهم "يصوّرون الطرح الاصلاحي وكأنه ضد الناس، كالعسكر والاساتذة، لكننا جميعا في معركة سياسية هدفها تحسين وضعنا الاقتصادي لأن الحالة ستصبح اسوأ اذا لم نقم بما يلزم".

جامع صلاح الدين الايوبي

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وكان باسيل يتحدث خلال جولة في قضاء الكورة، ستهلها بزيارة بلدة انفه حيث كان في استقباله وزير العدل البرت سرحان وعضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطاالله . وتفقد كنيسة القديسة كاترينا ثم قاعة جامع صلاح الدين الايوبي في بلدة دده حيث كان في استقبالهم الشيخ عمر خليل الايوبي وكاهن البلدة الاب عبدالله متى. وأعرب عن سروره لـ"زيارته للجامع الذي يحمل اسم صلاح الدين الايوبي الذي عرف بتساميه وهذا ما يتلاءم مع اهالي البلدة وتعايشهم مع بعضهم بعضا مسيحيين ومسلمين بالايام الصعبة والحروب حيث ساعد ابناء البلدة بعضهم، لذلك نرى الالفة بينهم حتى يومنا هذا".

وقال باسيل: "هذا هو لبنان وبلدة دده والكورة، وهذا هو التيار الوطني الحر الذي هو تيار علماني ويسعى لان تكون هناك دولة مدنية في لبنان يتساوى فيها المسلمون والمسيحيون في الحقوق والواجبات لاننا سنبقى دوما في صراع مستمر في الطائفية يربح واحد منا اليوم ويخسر غدا والعكس صحيح، ظرف داخلي او خارجي قد يساعده، ولكن من ربح على الآخر ستكون الرسالة اللبنانية خاسرة، ومهما تفاوتت الموازين اذا كان هناك قناعة عند البعض بحتمية العيش يمكننا ذلك مع كل الصعوبات، وهذا ما يميزنا كلبنانيين، العيش معا والاختلاف مع بعض وثم الاتفاق، وهذا ما يحرص عليه التيار، والمسلمون بالنسبة لنا قيمتهم كبيرة، ونطمح اليوم ان يزيد ناسنا وشعبيتنا ضمن الطوائف الاسلامية وخاصة في منطقة الكورة حيث يعرف الناس معنى الالفة ليتعايشوا مع بعضهم".

واشار باسيل الى "أننا ندافع عن حقوق المظلومين، ومن الطبيعي ان يعلو صوتنا مع الظلم الاقتصادي الذي يعيشه الناس لذلك صوتنا اعلى من الاخرين ويزعج بعضهم، هذا هو الوضع السيئ الذي يجب ان نخرج منه لذلك علينا ان نشرح للناس حقيقة الوضع وكيف يجب ان نساعد ونضحي وألا نبقى في "المهوار" لا أحد يريد ان يصارح الناس بالواقع". وقال: للمرة الأولى نشهد عملية تطهير داخل الجسم القضائي وهذا بفضل الوزير سرحان وهذه العلمية ستُستكمل".

"ستسمعون صوتنا اكثر"

وتابع "عندما كان السوري او الاسرائيلي في لبنان، سار الجميع خلفهم، وعندما كان يعلو صوتنا كانوا يقولون لنا اننا عكس التيار، كل اللبنانيين مظلومون بسبب السياسات الاقتصادية المعتمدة في لبنان منذ سنين، لذلك ستسمعون صوتنا اكثر من غيرنا وعندما تنتهي هذه المرحلة ستفهمون ماذا فعلنا لتنتهي الازمة التي ستطال كل الناس مسيحيين ومسلمين لانه لا يوجد احد لا يستفيد من إزدهار لبنان، لذلك فنحن دارسون الوضع كما يجب لمصلحة البلد". وقال: "أنا أشعر كثيرا مع المجموعات التي لا تمثيل سياسيا لها وهناك الكثير من المناطق لا تمثيل لمجموعاتها واقلياتها وعلينا ان نقوم بأدوارنا ونتساعد مع بعضنا بعضا"، لافتا الى أن "اي قانون انتخابي لا يمكنه اعطاء التمثيل مئة بالمئة للجميع".