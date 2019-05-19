شكرا لقرائتكم مقتل شخصين على حاجز أمني بهجوم شنّه «داعش» وسط ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ayman ksa | منذ 11 ساعة في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 18:52

بنغازي (ليبيا) - أ ف ب - تعرّض حاجز أمني قرب حقل نفطي في جنوب ليبيا اليوم السبت إلى هجوم تبناه تنظيم «داعش»، أدى إلى مقتل حارسين وخطف 4، في ثالث هجوم من نوعه للتنظيم خلال أسبوعين، بحسب مصادر عسكرية.



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ووقع الهجوم في منطقة الجفرة التي تبعد 650 كلم جنوب شرقي طرابلس، وتسيطر عليها قوات موالية للمشير خليفة حفتر. وقال مصدر في قوات حفتر لـ «فرانس برس» إن «الهجوم الإرهابي في زلة ذُبح فيه اثنان من الحراس وخُطف 4»، من دون أن يوضح ما إذا كان القتلى من العسكر أم من المدنيين المسلحين.

من جهتها، أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر، صدها هجوماً إرهابياً استهدف حاجزاً قرب الحقل النفطي. وقالت في بيان على «فيسبوك»: «قواتكم المسلحة تتمكن من صد هجوم إرهابي غادر على بوابة حقل نفطي تابع لشركة زويتينة يقع ببلدة زلة جنوب ليبيا».

وشركة «زويتينة» التابعة لـ «المؤسسة الوطنية الليبية للنفط» هي الجهة المشغلة للحقل.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم. وأضاف في بيان عبر وكالة «أعماق» الدعائية، أن «جنود الخلافة هاجموا فجر اليوم حاجز بلدة زلة». وكانت قوات حفتر شنت في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي حملة عسكرية «لتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والإجرامية»، أسفرت عن سيطرتها على جزء كبير من الجنوب الليبي الصحراوي بفضل تأييد القبائل المحلية.