شكرا لقرائتكم السودان: المجلس العسكري والمعارضة يستأنفان المفاوضات غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 11 ساعة في 18 مايو 2019 - اخر تحديث في 18 مايو 2019 / 18:44

الخرطوم - أ ف ب - أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان في بيان اليوم السبت استئناف مفاوضاته مع قادة الحركة الاحتجاجية غداً الأحد في القصر الجمهوري في الخرطوم. وجاء في البيان: "يعلن المجلس العسكري الانتقالي استئناف التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير غداً الأحد (...) في القصر الجمهوري".



وكانت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج أحرزت تقدّماً مهماً منذ يوم الإثنين الماضي، لكن أعمال عنف وقعت في اليوم ذاته في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بحياة 5 متظاهرين وضابط جيش. وتم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.

ولكن المجلس العسكري علّق يوم الأربعاء المباحثات لمدة 72 ساعة، معتبراً أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا الى إزالتها.

ووقع يوم الأربعاء اطلاق نار مجددا في محيط موقع الاعتصام ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بحسب لجنة الأطباء المركزية التابعة لحركة الاحتجاج. ودعا رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان المتظاهرين إلى "إزالة المتاريس خارج محيط الاعتصام"، وفتح خط السكك الحديد بين الخرطوم وبقية الولايات ووقف "التحرّش بالقوات المسلّحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها".

وحمّل المتظاهرون قوّات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤوليّة مّا حدث، لكنّ الفريق برهان قال "كان هناك عناصر مسلحة بين المتظاهرين أطلقوا النيران على قوات الأمن".

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وحضّ المجتمع الدولي أمس الجمعة على "استئناف فوري للمحادثات" في السودان بهدف التوصل إلى انتقال سياسي "يقوده مدنيّون بشكل فعلي"، وفق مسؤول أميركي.

إلى ذلك، دعت مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية السودانيين إلى التظاهر اليوم السبت أمام القصر الجمهوري في الخرطوم ضد الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم للبلاد وتحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج في وسط الخرطوم، بحجة أنه "اتفاق اقصائي" و"يتجاهل تطبيق الشريعة الاسلامية"، وفق ما قال قياديان إسلاميان.

وقال رئيس "تحالف 2020" الطيب مصطفى، الذي يضم عدة أحزاب وحركات تدعم اعتماد الشريعة في القانون وتناهض الأفكار العلمانية بينها "حزب المؤتمر الشعبي" الذي كان في الماضي متحالفاً مع الرئيس المعزول عمر البشير: "السبب الرئيسي لرفض الاتفاق أنه تجاهل تطبيق الشريعة الاسلامية، فهذا منتهى اللامسؤولية، واذا تم تطبيقه سيفتح أبواب جهنم على السودان".

ولا يشكل الإسلاميون جزءاً من القوى السياسية التي تجمعت داخل "تحالف قوى الحرية والتغيير" الذي يفاوض مع العسكريين حول مرحلة انتقالية منذ عزل البشير في 11 نيسان (أبريل) الماضي على يد الجيش.

وقال مصطفى: "هذا حراك ضد الديكتاتورية المدنية الجديدة بعد أن سرقت قوى الحرية والتغيير الثورة في وضح النهار". وحمّل مصطفى المجلس العسكري المسؤولية، قائلاً: "لم يكن ينبغي عليه أن يعتبرهم ممثلي الشارع السوداني". ودعا الإسلاميون أنصارهم الى التجمع بعد الإفطار.

وقال الأمين العام لـ"تيار نصرة الشريعة" في السودان محمد على الجيزولي لوكالة "فرانس برس" إن الدعوة هي "لرفض الاتفاق الثنائي باعتباره اتفاقاً اقصائياً لا يشمل كل القوى السياسية".