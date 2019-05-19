دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مواصفات هاتف Oppo K3 قبل الإعلان الرسمي في 23 من مايو ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Oppo قائمة ببعض مواصفات هاتفها القادم Oppo K3 المقرر أن يعلن عنه رسمياً في 23 من مايو الجاري، كما نشرت إعلان تشويقي يكشف عن تصميم الهاتف.

يأتي هاتف Oppo K3 بتصميم يحاكي اثنان من إصدارات Oppo هذا العام Realme X، وOppo Reno، حيث يتميز بتصميم الكاميرة المنبثقة التي تتوسط تصميم الهاتف، كما يضم إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية بتصميم يحاكي Reno.

ويضم هاتف Oppo K3 رقاقة معالج Snapdragon 710 كما يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وتتميز كاميرة السيلفي في الهاتف بمستشعر 16 ميجا بيكسل.

Advertisements

ومن المقرر أن يأتي هاتف Oppo K3 بذاكرة عشوائية في LPDDR4X، مع سعة تخزين في UFS 2.1، ونمط الألعاب Boost 2.0، على أن ينطلق بثلاثة من الألوان هم الأبيض، الأخضر إلى جانب الأزرق.

المصدر

هذا الموضوع مواصفات هاتف Oppo K3 قبل الإعلان الرسمي في 23 من مايو ظهر على التقنية بلا حدود.