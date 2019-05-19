الجيش اليمني يعلن استعادة قرى من قبضة "أنصار الله" شمال حجة

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، بأن "قوات الجيش حررت قرى الحمراء والهَلّة والحضن وجبل الحضن والحقف جنوب غربي مديرية مستبأ (شمال حجة)، اثر هجوم مباغت على مواقع تمركز الحوثيين".
© AP Photo / Hani Mohammed
وأكد "سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم خلال المواجهات والغارات".
وتتواصل، منذ 26 مارس / آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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