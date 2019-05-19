مباريات اليوم: نهائي #الكونفدرالية وصراع “المركز الثالث” في #إيطاليا

صحيفة الخليج الإلكترونية

جماهير كرة القدم، أنتم على موعد اليوم الأحد 19 مايو 2019، مع عدد من المباريات الهامة، في مختلف البطولات على مستوى العالم.

ريال مدريد * ريال بيتيس

يستضيف ريال مدريد، نظيره ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو، في الواحدة ظهرًا، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، برصيد 68 نقطة، بينما يأتي ريال بيتيس في المركز الحادي عشر، برصيد 47 نقطة.

إيبار * برشلونة

يحل برشلونة ضيفًا على إيبار، على الملعب البلدي إيبوروا، في الخامسة والربع مساءً، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويملك برشلونة، المتوج رسميًا بلقب الدوري، 86 نقطة في رصيده، بينما يأتي إيبار في المركز الثاني عشر، برصيد 46 نقطة.

ميلان * فروسينوني

يستضيف ميلان نظيره فروسينوني، على ملعب سان سيرو، في السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقةالدوري الإيطالي.

Advertisements

ويحتل ميلان المركز السادس في جدول “كالتشيو”، برصيد 62 نقطة، بينما يأتي فروسينوني، في المركز التاسع عشر، برصيد 24 نقطة، ليهبط إلى الدرجة الثانية.

نابولي * إنترميلان

في قمة نارية، يلتقي نابولي مع إنترميلان على ملعب سان باولو، في التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي في المركز الثاني بجدول “كالتشيو”، برصيد 76 نقطة، بفارق 10 نقاط عن انترميلان “الثالث”.

يوفنتوس * أتلانتا

يستضيف يوفنتوس نظيره أتلانتا، على ملعب أليانز ستاديوم، في التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويمتلك يوفنتوس، المتوج رسميًا بلقب الدوري الإيطالي، 89 نقطة في رصيده، بينما يأتي أتلانتا في المركز الرابع، برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة عن انترميلان الثالث.

نهضة بركان * الزمالك

يستضيف نهضة بركان المغربي، نظيره الزمالك المصري على الملعب البلدي لبركان، في الواحدة فجر الإثنين، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الحادية عشر مساء يوم الأحد المقبل.