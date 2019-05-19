شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة اختطاف مولودة.. «حقوق الإنسان» تطالب صحة جدة بالتصدي للإهمال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة المكرمة، الشؤون الصحية بجدة، بتكثيف حملاتها التفتيشية على المرافق الصحية، بعد واقعة اختطاف المولودة “نور” من داخل أحد المستشفيات في جدة.

وشدد عضو الجمعية معتوق الشريف، على ضرورة تكثيف ” صحة جدة ” لجولاتها؛ لعدم حدوث أي حالات مشابهة أخرى، وعدم التهاون في ترك ثغرات في المنشآت الصحية لمثل هذه الحوادث والتصدي للإهمال.

Advertisements

وتابع فرع الجمعية، وضع الطفلة ” نور ” المخطوفة، حتى تم العثور عليها وتسليمها إلى مجمع عيادات في شمال جدة، إذ تواجد عضو الجمعية واطمأن على سلامة وصحة الطفلة.

ويواصل الفرع متابعة هذه القضية مع الجهات المعنية وصحة جدة؛ لمعرفة الضمانات والاشتراطات الأمنية لعدم حدوث مثل هذه الحالات مرة أخرى مستقبلًا.

يُذكر أنه بعد مرور يومين على واقعة اختطاف الطفلة الرضيعة من أحد المستشفيات الخاصة في جدة مساء الخميس الماضي، على يد سيدة ارتدت زي التمريض وأخذت الطفلة من والدتها بحجة فحصها، أحضرت الخاطفة الطفلة إلى مجمع العيادات بجدة صباح اليوم، إذ تركتها على سرير الطواريء ولاذت بالفرار.