شكرا لقرائتكم خبر عن حملة أمنية بالرياض.. تفحيط وتجمهر وشبان مفطرون واستراحات مشبوهة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أنهت الحملة الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض، مغامرة مفحطين تجمعوا في مواقع مشبوهة، بحي الحزم، وفي فجر أحد أيام شهر رمضان الفضيل، لممارسة التفحيط والتجمهر، بعد قيام البحث والتحري بالمتابعة والرصد لهم ولمخالفاتهم.

وأظهر السناب الأمني تواجد شباب من المفحطين ومن الجمهور المغرر بهم، والسيارات بدون لوحات، كما لوحظ تواجد واضح من الشباب عند الاستراحات في موقع المداهمة بحي الحزم.

وأوقفت الدوريات أحد المفحطين بسيارته بالقوة الجبرية؛ حيث اتضح أنه لا يوجد “كبوت” أمامي للسيارة، إضافة إلى وجود العديد من الصدمات في جسم السيارة، التي انفجر إطارها، وهي بدون لوحات، كحال باقي السيارات في الموقع، ونتج من ذلك إصابة أحد رجال البحث.

Advertisements

وداهمت الدوريات عدداً من الاستراحات المجاورة لموقع التفحيط، لوجود عدد من المخالفات بها، وتم اقتياد من وجد داخلها، ومنهم عدد من الشباب المفطرين، لاتخاذ اللازم نحوهم، كما تم حجز سيارتين آخريين “كابرس” و”هايلوكس” وبها “ضبان”، وهما بدون لوحات، وفيما حاول أحد المتجمهرين الهروب تم ضبطه.

كما ضبط أحد المتواجدين وعثر في جواله على مقاطع خاصة بالحملة وصور لرجال البحث، إضافة إلى ضبط سيارة بلوحة أرقام متحركة؛ بحيث يمكن إخفاؤها عند اللزوم، بواسطة سلك موصل بالسائق؛ حيث تم سحب كل السيارات المخالفة.