انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى مالاوى الثلاثاء القادم

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يتوجه الناخبون فى مالاوى إلى مراكز الاقتراع، يوم الثلاثاء، القادم للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسية" target="_blank">الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وذكر راديو (صوت أمريكا) - فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية - أن 7 مرشحين يتنافسون للفوز بمقعد الرئاسة فى مالاوى من أبرزهم الرئيس الحالى بيتر موثاريكا ونائبه ساولوس كلاوس وزعيم المعارضة لازاروس تشاكويرا. Advertisements وأشار (صوت أمريكا) إلى أنه من الصعوبة بمكان التكهن بمن سوف يخرج فائزا فى انتخابات الرئاسية" target="_blank">الانتخابات الرئاسية القادمة فى مالاوي، التى تعتبر واحدة من أفقر الدول الإفريقية.

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