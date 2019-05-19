شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: يجب عدم توبيخ العمل السياسي ضد الاحتلال والاستيطان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قرار البرلمان الألماني بتصنيف الحركة العالمية لمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على «إسرائيل» «بي دي إس»، «منظمة معادية للسامية»،

هو قرار مثير للغاية، مشيراً إلى أن «التعامل مع العمل السياسي المعادي للاحتلال والمستوطنات غير القانونية يجب ألاّ يكون بهذه الطريقة».

وقال قرقاش في تغريدة بالإنجليزية عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء أمس السبت، إن «قرار البرلمان الألماني القاضي بتسمية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات بأنها معادية للسامية، أمر مربك للغاية»، مضيفاً أن «الإجراءات السياسية المعادية للاحتلال والمستوطنات غير القانونية يجب ألاّ يتم تعنيفها بهذه الطريقة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: يجب عدم توبيخ العمل السياسي ضد الاحتلال والاستيطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.