ميليشيات طرابلس تتلقى مدرعات تركية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

وصلت سفينة تركية محملة بأسلحة وآليات عسكرية، صباح أمس السبت، إلى ميناء طرابلس الليبي، الخاضع لسيطرة الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، في وقت قُتِلَ شخصان، واختطف ستة في هجوم إرهابي لتنظيم «داعش»، استهدف بوابة حقل نفطي في ليبيا، وأعلن الجيش الوطني الليبي أن قواته تسيطر على جميع محاور العاصمة، طرابلس، بشكل كامل، وأشار إلى أن الضربات، التي تلقتها الميليشيات في المدينة أجبرتها على الرضوخ للتفاوض، في وقت وجهت فيه مصر انتقادات للمبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، واتهمته بعرقلة عملية تحرير طرابلس، واعتبرت خطته ضبابية، وسبب الأزمة تحالفه مع تيار الإسلام السياسي.

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فقد وصلت سفينة تركية محملة بأسلحة وآليات عسكرية، صباح أمس السبت، إلى ميناء طرابلس الخاضع لسيطرة ميليشيات حكومة الوفاق. والسفينة التي تحمل اسم «أمازون» خرجت من ميناء سامسون التركي في التاسع من مايوالجاري، محملة بآليات عسكرية وأسلحة متنوعة، حسبما أظهرت صور التقطت من على متنها.

وتأتي شحنة السلاح التركية، بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان رفضه للعملية العسكرية، التي أطلقها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر؛ لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة. ويمثل شحن تلك الأسلحة أبرز علامة على الدعم التركي للميليشيات المتطرفة في طرابلس، حسبما ذكرت «سكاي نيوز».

وأشارت مصادر إلى أن السفينة القادمة من تركيا، هي السفينة «أمازون»، ووصلت ميناء طرابلس البحري، محملة ب40 مدرعة حربية. وأضافت المصادر: إن السفينة «أمازون»، هي من نوع «كيربي» التي تصنعها شركة «بي ام سي أوتوموتيف» التركية لإنتاج العربات المدرعة. ويملك صندوق الاستثمار القطري 50% من أسهم تلك الشركة التركية، التي يقع مقرها في مدينة سامسون نفسها؛ حيث ميناء الشحن.

وأكد التقرير أن أردوغان هو المالك الحقيقي لشركة «بي ام سي»، وأن رئيس الشركة المدعو سنجق، هو مجرد قائم على رعاية المصالح التجارية للرئيس التركي. وبينما يمتلك سنجق 25 % من حصة الشركة المشغلة لمصنع الدبابات التركي، تمتلك عائلة أوزترك 25.1 في المئة من أسهمها.

من جهة أخرى، قُتِلَ شخصان، واختطف ستة، أمس السبت؛ جرّاء هجوم إرهابي على بوابة حقل نفطي تابع لشركة الزويتينة في أجدابيا وسط ليبيا.

وأكد حرس المنشآت النفطية أن المجموعة التي هاجمت حقل 47 زلة النفطي (20 كلم شمال غربي بلدة زلة وسط ليبيا) والتابع لشركة الزويتينة، قامت بخطف الحراس من البوابة، التي تبعد 3 كيلومترات عن الحقل، وقامت بقتل اثنين ذبحاً، مشيراً إلى أنها قادمة من جهة الهروج الأسود جنوب غرب زله. ورجح المصدر أن المجموعة المهاجمة تنتمي إلى تنظيم «داعش».

وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المهاجمين اشتبكوا مع جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالقرب من البوابة الجنوبية لمدينة زلة، واقتحموا حقل زلة التابع لشركة زويتينة النفطية، واعتقلوا عدداً من موظفي الشركة، وبعض الحراس.

يشار إلى أن منطقة زلة النفطية تحتوي على أكبر حقول النفط الليبية؛ مثل: حقل الظهرة وآمال أكبر الحقول المنتجة في ليبيا.

الهجوم الثالث من نوعه للتنظيم خلال أسبوعين وقع في منطقة الجفرة، التي تبعد 650 كلم جنوب شرق طرابلس، وتسيطر عليها قوات الجيش الليبي. وتضم الجفرة خمس بلدات؛ هي: سوكنة وهون ودان والفقهاء وزلة. وتتعرض الفقهاء وزلة لهجمات متكررة؛ كونها قريبة من حقول نفطية، ومن الطرق التي تربط الجنوب بالشمال الليبي.

من جهتها، أكدت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات الجيش الوطني، صدها لهجوم إرهابي استهدف حاجزاً قرب الحقل النفطي. وقالت في بيان على «الفيسبوك»، «قواتكم المسلحة تتمكن من صد هجوم إرهابي غادر على بوابة حقل نفطي تابع لشركة زويتينة يقع ببلدة زلة جنوب ليبيا».

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عبر وكالة «أعماق» الدعائية.

إلى جانب ذلك، قال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، إن القوات المسلحة تسيطر على جميع محاور طرابلس بشكل كامل، وأشار إلى سيطرة شاملة لقوات الجيش على وادي الربيع (شرقي طرابلس) وسوق الخميس وسوق السالح (جنوب شرق) وبن غشير وسوق السبت (جنوب) ومطار طرابلس (جنوب غرب طرابلس)، وأضاف: إن الضربات التي تلقتها الميليشيات أجبرتها على الرضوخ للتفاوض. وقال المحجوب في تصريحات ل«العين الإخبارية»، إن «الميليشيات تحاول تحقيق أي نجاح نسبي؛ ولكن قوات الجيش الليبي تواجه محاولاتهم بالحسم، وتكبدهم خسائر فادحة». وتابع المحجوب: «نفذنا عشرات الغارات الجوية ليلاً ونهاراً على أهداف مباشرة سواء لتجمع الآليات أو المواقع المواجهة لمحاور قوات الجيش الليبي، مما كبد الميليشيات خسائر فادحة، وأجبرها على التفاوض». وشدد المحجوب على أن قيادات الميليشيات تتفاوض مع الجيش بشكل منفرد؛ لأنهم لا يجمعهم أي كيان موحد، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء القيادات والميليشيات في حالة التوصل لاتفاق. ونفى مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة صحة أنباء التفاوض مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، مشيراً إلى أن التعليمات الواردة من القيادة العامة لغرفة العمليات، تفيد بالاستمرار في المعارك. وأوضح المحجوب: إن غرفة العمليات تتابع حركات السفن الإيرانية التي وصلت إلى المياه الإقليمية الليبية باتجاه مصراتة، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي اتفاقات تبادل تجاري بين إيران وليبيا، مرجحاً أن تكون طهران متورطة في تهريب السلاح للميليشيات.



انتقادات مصرية للمبعوث الأممي



تزايدت حدة الانتقادات التي وجهتها دوائر صحفية في مصر للمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، واتهمته بإجراء تحركات واتصالات مع عدد من الدول الأوروبية، وبعض القوى الإقليمية؛ لعرقلة عملية الجيش الليبي لتحرير طرابلس، متجاهلاً الدور الخطر الذي تلعبه الميليشيات المسلحة، والجماعات المتشددة في مدن المنطقة الغربية، وخاصة في طرابلس.وقالت صحيفة «اليوم السابع»: إن سلامة الذي يتقاضى راتبه من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اتجه للتحالف مع تيار الإسلام السياسي، الرافض لفكرة الدولة المدنية، والمتمسك بتحويل ليبيا لبيت مال التنظيمات المتشددة، وهو ما يثير تساؤلات حول الأطراف والجهات التي يعمل معها الفرنسي غسان سلامة في ليبيا، وسبب تمسكه بتيار «الإخوان» في رؤيته حول الأزمة الراهنة في ليبيا.يرى محللون مصريون أن خطة المبعوث الأممي الضبابية إلى ليبيا، كانت سبباً رئيسياً في الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، مشيرين إلى توريط مستشاريه المخترقين من الإسلاميين للبعثة الأممية، في اتخاذه قرارات تسببت في زيادة احتقان الشارع الليبي، ودفعت قوات الجيش لدخول العاصمة الليبية طرابلس، بعد تأكدها من تلاعب سلامة بمصير الليبيين؛ لتحقيق أمجاد شخصية.

وبحسب صحيفة «اليوم السابع» فقد كرر سلامة نفس الأخطاء التي ارتكبها مبعوثون أمميون سابقون، بالاتجاه إلى التحالف مع تيار الإسلام السياسي، وإعطائه حجماً أكبر من حجمه، واستماعه لنصائح «الإخواني» عبد الرازق العرادي ومحمد الضراط؛ لعقد لقاءات مشبوهة في مدينة الحمامات التونسية. والتحركات التي يقوم بها المبعوث الأممي في ليبيا، تهدف إلى تجميل صورته، بعد فشله في وضع حل للأزمة الليبية، وسعيه لحفظ ماء الوجه أمام الأمين العام للأمم المتحدة، حتى لو كان ذلك على جثث وأشلاء الليبيين؛ وذلك بعد تأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، من فشل مبعوثه الخاص في ليبيا من الوصول لحل للأزمة.