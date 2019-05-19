صمود وقف النار المؤقت في إدلب ومخاوف على مصير النازحين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مناطق إدلب وريفي حماة واللاذقية هدوءاً حذراً مستمراً في عموم مناطق الهدنة الروسية - التركية المؤقتة التي تمتد ل 72 ساعة، إلا أن قذائف واستهدافات هنا وهناك تعكر صفو الأجواء ضمن النطاق الجغرافي لمناطق الهدنة، فيما اعلن الجيش السوري ان دفاعاته تصدت لمقذوفات اسرائيلية اطلقت من الجولان المحتل.

وقال مسؤولون في المعارضة: إن حدة الغارات الجوية قد تراجعت أمس الجمعة، مشيراً إلى مواجهة هجمات متقطعة ومحاولات للتقدم إلى مواقعها.

وتمكن النظام السوري بالفعل من دخول الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، التي تعد أبرز وآخر معاقل المعارضة المسلحة في البلاد، وسيطر على بضع قرى فيها على مشارف ريف حماة.

وعلى الرغم من أن بيانات الأمم المتحدة تفيد بنزوح أكثر من 150 ألف شخص من هذه المناطق، فإن السكان المحليين يؤكدون أن أعداد النازحين تصل إلى ضعفي هذا الرقم في واقع الأمر. واضطر الآلاف منهم إلى التنقل للعيش في العراء بمزارعٍ للزيتون.

ووصف مدير منظمة إغاثية الوضع في إدلب ب «السيئ للغاية». وقال إن «مئات الأسر حتى اللحظة تعيش تحت الأشجار من دون خيم»، مضيفاً أن «عدد النازحين بحسب الأمم المتحدة وصل إلى 185 ألفاً، لكن أعدادهم بحسب مصادرنا تقدر بنحو 250 ألفاً».

وأشار إلى أن «المنظمات المحلية في المنطقة استجابت لمتطلبات نحو 20% فقط من هؤلاء النازحين، بينما البقية لم يقدم لهم أحد المساعدات الضرورية»، لافتاً إلى أننا «ننتظر مساعدات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، لتقديمها للنازحين».

ويوم الجمعة شن ممثل الحكومة السورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري هجوماً حاداً على تركيا، وأكد في كلمة ألقاها خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن أن اتفاق خفض التصعيد في إدلب مؤقت، وحفظه يتطلب إنهاء النظام التركي احتلاله لأراضٍ سورية.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لمقذوفات أطلقت من اتجاه إسرائيل لليلة الثانية على التوالي. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن المقذوفات أطلقت من «الأراضي المحتلة» إلى المجال الجوي لجنوب سوريا، في إشارة إلى أراض تحتلها «إسرائيل».

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من إسرائيل التي استهدفت مرارا خلال الشهور الماضية مواقع داخل سوريا قالت إنها تحت سيطرة إيران وحزب الله اللبناني.

على صعيد متصل، اندلعت اشتباكات عنيفة على محاور في بادية موحسن والبوليل ضمن محافظة دير الزور، بين قوات الجيش السوري وعناصر تنظيم «داعش»، ترافقت مع عمليات استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، وسط معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. (وكالات)