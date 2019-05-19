طهران لواشنطن: لا نريد الحرب وغير جاهزين للتفاوض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت إيران، أمس السبت، عدم جاهزيتها للمفاوضات مع الولايات المتحدة، وأعلن وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، أنه يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة، لأن طهران لا تريد الصراع، مفاخراً بقوله «لا تملك دولة وهماً بأن بإمكانها مواجهة إيران»، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، بينما اعتبر نائب جمهوري أمريكي أن سبب الحشد العسكري في الخليج يعود لمخاوف من قتل أو خطف جنود أمريكيين تنفذها أذرع إيران في المنطقة.

وجددت إيران، أمس، عدم جاهزيتها للتفاوض مع الولايات المتحدة بعد التوترات الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران بسبب البرنامج النووي للأخيرة. ونقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله خلال لقاء مع مجموعة من المثقفين، «نحن أهل التفاوض والمنطق، لكن ادعاء الطرف الآخر بأنه يريد دفعنا إلى طاولة المفاوضات واهية، نحن لسنا جاهزين لمثل هذه المفاوضات حتى لو وقفت كل قوى العالم أمامنا». وأضاف روحاني، «لن نستسلم أمام أي نوع من الغطرسة والترهيب، ولا خوف لدينا من الحوار والتفاوض».

وكان ظريف قد صرح، الخميس الماضي، أنه «ليس هناك أي إمكانية» لإجراء حوار مع الولايات المتحدة لخفض التوتر المتصاعد بين الطرفين، وفق وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن الوزير الإيراني قوله لصحفيين في طوكيو، حيث التقى مسؤولين يابانيين: «لا، ليس هناك أي إمكانية لمفاوضات».

وجاءت تصريحاته رداً على سؤال بشأن ما إذا كان منفتحاً أمام إجراء محادثات ثنائية مع واشنطن بهدف خفض التصعيد.

وكان ظريف، الذي التقى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الخميس، قد اتهم واشنطن بتصعيد «غير مقبول» للتوتر، لافتاً إلى أن طهران تتصرف «بأقصى درجات ضبط النفس».

من جانب آخر، قال مشرع جمهوري بارز، أمس الأول، إن السبب وراء تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران كان محدداً للغاية، ويتضمن احتمال خطف وقتل جنود أمريكيين. وأضاف النائب عن ولاية تكساس مايكل ماكول، الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لصحيفة «يو إس إيه توداي»: «إلى الحد الذي يمكنني مناقشته، فإن معلومات مخابراتية» دفعت وزارة الدفاع (البنتاجون) بمجموعة بحرية ضاربة إلى الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون بإدارة الرئيس دونالد ترامب إن هذه الخطوة اتخذت لمواجهة «تهديدات وشيكة من إيران» للقوات الأمريكية في المنطقة.

ونفى الرئيس دونالد ترامب وجود خلاف مع مستشاريه للسياسة الخارجية بشأن إيران، وأدلى ببيانات تأييد خاصة لمستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو. ووصف ترامب تقارير إخبارية ذكرت أنه شعر بغضب من مستشاريه وأنه عبر في اجتماعات غير رسمية عن مخاوفه بأنهم يحاولون توجيهه لخوض حرب مع إيران بأنها «هراء». وقال مسؤولون أمريكيون، في وقت سابق، إن ترامب أبلغ مستشاريه ومنهم القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان بأنه لا يريد الدخول في حرب مع إيران. (وكالات)