بدء عملية عسكرية عراقية لملاحقة «داعش» في غربي الموصل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”



بدأت القوات العراقية المشتركة، أمس السبت، تنفيذ عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» في المناطق الصحراوية قرب الحدود السورية غربي الموصل (400 كم شمالي بغداد).

وقال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري إن «القوات الأمنية متمثلة بالفرقة 20 في الجيش العراقي، وبدعم من استخبارات وطيران الجيش، بدأت تنفيذ عملية عسكرية في المناطق الصحراوية المحيطة بقضاء البعاج (120 كم غربي الموصل) لملاحقة فلول عناصر «داعش» الإرهابي».

وأوضح أن «القوات العراقية، دمرت أربع مضافات للتنظيم الإرهابي، وأكملت تطهير 10 قرى جنوب غربي قضاء البعاج».

وأشار إلى أنه «إضافة إلى تدمير مضافات عدة والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخلها، بعدها تمت ملاحقة وقتل عدد من العناصر الإرهابية، الذين فروا من طيران الجيش».

وذكر أن «العمليات العسكرية لا تزال مستمرة لحين تطهير وتأمين المناطق الصحراوية في الجزيرة والبادية التابعة لمحافظة نينوى وصولاً إلى الحدود السورية».

وكان عناصر التنظيم، قاموا في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، بإضرام النيران في منازل مواطنين ينحدرون من قبيلة العكيدات في قرية الإبراهيمية جنوب غربي مدينة الموصل، ما تسبب بخسائر مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

وأشارت المصادر، إلى أن «قرية الإبراهيمية مجاورة لقرية الكوار التي شهدته قبل أيام مقتل سبعة أشخاص من عائلة واحدة بهجوم مسلح شنه عناصر التنظيم».

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، في بيان مقتضب، أن «دراجة نارية صغيرة الحجم مفخخة، كانت مركونة على جانب الطريق في منطقة الدواسة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل، انفجرت، صباح يوم أمس، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح».

بدورها أعلنت قيادة عمليات الأنبار، تدمير عدة مضاعفات لعناصر «داعش» في صحراء المحافظة. وقالت القيادة في بيان، إن «قوات قيادة عمليات الأنبار، وقيادة عمليات الجزيرة والبادية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية بالتعاون مع طيران الجيش والقوة الجوية، من التوغل بمسافة 130 كم جنوب غربي قاعدة عين الأسد، للبحث عن معسكر كبير كان يستخدمه تنظيم «داعش» في التدريب وإيواء عناصره، وتم العثور عليه وتدميره بالكامل».

كما اعتقلت القوات الأمنية عنصرين من عناصر التنظيم كانا يخططان لتشكيل خلية إرهابية في مدينة الفلوجة.

وقال مصدر أمني: «إن قوة من شرطة مدينة الفلوجة، داهمت حيي جبيل والشهداء جنوبي المدينة، على خلفية معلومات استخبارية، أفادت بوجود عنصرين من عصابات «داعش» الإجرامية يخططان لتشكيل خلية إرهابية للقيام بعمليات تستهدف القوات الأمنية والمدنيين داخل أحياء المدينة».

وأضاف أن العملية، أسفرت عن اعتقالهما بالتعاون مع المواطنين، دون وقوع مواجهة مسلحة.