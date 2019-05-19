وصول أول دفعة من المعتمرين القطريين إلى السعودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل الفوج الأول من المعتمرين القطريين إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، يوم أمس الأول الجمعة، رغم حجب السلطات القطرية للروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة السعودية للمعتمرين والحجاج القطريين.

ونشر موقع «العربية»صوراً لأعضاء الفوج والتسهيلات التي قدمتها لجنة الحالات الإنسانية، لحظة هبوط المعتمرين القطريين في مطار الملك عبدالعزيز.

بدوره، قال المعارض القطري الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، إن النظام القطري يحارب السعودية منذ التسعينات، مشيراً إلى أنه لا عجب في ترويجه للإشاعات ومنعه القطريين من الحج والعمرة.

وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أوضح آل ثاني: «جميع ما يشاع في الدوحة بأن السلطات السعودية تضايق القطريين غير صحيح.. تنظيم الحمدين الإرهابي يروج الإشاعات ويمنع المواطنين من الحج والعمرة، ويحجب مواقع التسجيل ولا غرابة، فمنذ التسعينات وهو يحارب السعودية.. الحكومة السعودية والسعوديون يرحبون دائماً».

يذكر أن حكومة المملكة رحبت بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، إذ يمكنهم حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.(وكالات)